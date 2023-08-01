Появилось видео с сожженной в бою американской М2 Bradley на обочине дороги Военкор Котенок показал видео с уничтоженной БМП М2 Bradley на обочине дороги в зоне СВО

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

M2 Bradley

Российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации очередную американскую БМП М2 Bradley, сообщил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с бронемашиной на обочине дороги.

На записи видно, что техника полностью уничтожена. Корпус и гусеницы БМП повреждены, двери десантного отсека открыты нараспашку. Где именно было снято видео, военкор не уточнил, однако заметил, что сожженные американские М2 Bradley становятся обычным зрелищем в зоне СВО.

Ранее также появилось видео уничтожения российскими войсками двух танков ВСУ на одном из участков линии соприкосновения в зоне СВО. Украинскую бронетехнику поразили артиллеристы 127-й мотострелковой дивизии ордена Кутузова в ходе боев на Времевском выступе. Разведка обнаружила технику противника на закрытых позициях, после чего танки были ликвидированы огнем артиллерии и ударами управляемых ракет.

Кроме того, Минобороны России поделилось кадрами ликвидации укреплений ВСУ на Запорожском направлении. Украинский опорный пункт был поражен экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор». Летчики успешно уничтожили расположения противника, где, среди прочего, хранились противотанковые средства поражения.