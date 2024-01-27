Появилось видео с развалившейся многоэтажкой в Ростове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовчане сняли на видео пятиэтажку, где произошло обрушение одной из стен, передает 161.ru. Снявшая видео девушка говорит, что на место уже прибыли скорая помощь и пожарные. На записи можно увидеть, что очаг разрушения находится на первом этаже под одним из окон.

Скорая, пожарная, эмчеэсники. Короче, у нас рушится дом, — сказала местная жительница.

Telegram-канал «Тютина» поясняет, что авария произошла в общежитии на улице Нариманова. По данным канала, дом признали подлежащим сносу в августе 2023 года. Мэрия планировала изъять участок и снести здание 1964 года постройки. Жильцы должны были получить компенсацию.

В местном управлении МЧС уточняли, что в доме развалилась стена первого подъезда, в связи с чем были эвакуированы 80 человек. Дом отключен от газоснабжения и признан аварийным.

Вечером 16 ноября два подъезда жилой пятиэтажки обрушились на улице Привокзальной в Астрахани. Жертвой обрушения стала женщина 1939 года рождения. Пожилая жительница в момент обрушения находилась на пятом этаже — она не успела эвакуироваться и погибла сразу. Из здания эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Предварительная причина обрушения части дома в Астрахани — подмыв фундамента сточными водами.