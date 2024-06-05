Появилось видео с Путиным в петербургском «Лахта Центре» Путин прибыл в «Лахта Центр» в Петербурге

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прибыл на территорию небоскреба «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, соответствующие кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Отмечается, что российского лидера сопровождает глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Владимир Путин приехал в «Лахта Центр». Алексей Миллер рассказывает ему о планах развития комплекса. И далее — встреча с главными редакторами международных информационных агентств, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что среди участников встречи Владимира Путина с руководителями мировых информагентств будут в том числе представители недружественных стран. Встреча состоится на полях Петербургского международного экономического форума, на ней будут присутствовать главы агентств из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства и официальные государственные агентства дружественных и партнерских государств.

До этого корреспондент NEWS.ru сообщил, что дом семейных традиций «Кристиан», который специализируется на проведении генеалогической экспертизы, на своем стенде в рамках ПМЭФ-2024 представил фамильное древо Путина. Его изображения размещены в экспозиции, а также в альбоме компании. По данным исследователей, Путины происходят из тверских крестьян.