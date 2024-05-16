Появилось видео с признанием задержанного за попытку теракта в Крыму Готовивший теракт в Крыму признался, что отправлял на Украину информацию о ПВО

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Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму признался, что отправлял спецслужбам Украины данные о прикрывающих Крымский мост средствах ПВО. РИА Новости опубликовало видео его допроса в ФСБ.

Требовали любую информацию, касающуюся либо военнослужащих, либо объектов военных. И, соответственно, просили фотографии ПВО в районе Керчи. Их я тоже передавал. У них также была идея передать беспилотник небольшой, научить меня им управлять и ударить им, предположительно, по средствам ПВО, тоже в районе Керчи, — признался мужчина.

По его словам, передать беспилотник украинские спецслужбы не смогли. Но вскоре куратор вышел на связь и потребовал забрать взрывчатку из тайника. Задержанный выполнил распоряжение.

После чего начал уже требовать от меня подрыва железной дороги в районе города Керчи. Он мне скинул несколько точек геолокации. Я съездил на одну, сфотографировал место. Он сказал, что место подходит. Он мне отправил скриншот. Там была нарисована рельса, и на рельсе было нарисовано, куда закладывать взрывное устройство, — объяснил фигурант дела.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт. По данным службы, мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины, планировали устроить взрыв на железной дороге, они арестованы.