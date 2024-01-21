Появилось видео с пострадавшей от обстрела ВСУ многоэтажкой в Донецке Многоэтажка пострадала в результате удара ВСУ по Донецку

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При обстреле украинскими военными микрорайона Текстильщик на юго-западе Донецка пострадал многоэтажный дом, видео последствий публикует Telegram-канал «Типичный Донецк». На представленных кадрах можно увидеть повреждения остекления и фасада дома.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Глава районной администрации Анатолий Будрин сообщил, что несовместимые с жизнью травмы получили восемь человек. Позднее стало известно уже о 12 жертвах.

Видео последствий удара по Текстильщику ранее появилось в Сети. На опубликованных кадрах можно увидеть повреждения внутри помещения.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов республики снарядами образца НАТО. В зоне поражения оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район.

Кроме того, военное следственное управление СКР сообщило, что двое мирных жителей погибли в Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками города Алешки. В результате атаки многочисленные повреждения получил ряд жилых домов.