Появилось видео с последствиями взрыва на подстанции в Подольске Несколько районов Подольска остались без света после взрыва на подстанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На подстанции в подмосковном Подольске произошел взрыв, отключили электричество в нескольких районах города, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сняли на видео клубы черного дыма над объектом.

Взрыв произошел на подстанции около железнодорожной станции Подольск. По резервной схеме электроэнергия уже поступила по всем адресам, сообщил со ссылкой на местные власти канал. Специалисты в течение часа переключат подачу электричества на постоянный носитель.

Живу недалеко от Капитолия. Отключился свет в домах, насколько я знаю, по нескольким районам. Вышла на улицу, увидела дым. Прочитала в местных пабликах, что был взрыв на подстанции у нас. Полчаса назад была в Капитолии, света не было, охранник сказал до 06:00 не будет, — рассказала NEWS.ru жительница Подольска Ирина Романова.

В 11:49 поступила информация о возгорании трансформаторной подстанции по адресу: ул. Железнодорожная, д. 18 А. Ликвидация открытого горения до прибытия пожарно-спасательных подразделений на площади 20 кв. м. Данные по пострадавшим уточняются, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Ранее жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга испугал ночью резкий звук, похожий на взрыв. Как сообщили очевидцы, по предварительным данным, жильцы некоторых домов жаловались на отключение электричества и воды. По словам местных жителей, громкий звук был слышен в 02:53.

До этого в Сети появилось видео взрыва «Газели» в Москве. На кадрах видно, что машина полностью выгорела. К моменту взрыва машина уже была охвачена огнем. Очевидец произошедшего рассказал, что слышал сильный хлопок. Он отметил, что после этого в его квартире «зазвенели стекла», затем раздались сирены пожарных машин. Позже выяснилось, что «Газель» взорвалась в Москве из-за разгерметизации газового баллона.