Сошедший с рельсов поезд в Коми сняли на видео

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры/РИА Новости

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места схода поезда с рельсов в Коми. На кадрах видно, что пути размыты, вокруг все в воде.

После ЧП пассажиры начали помогать друг другу выбираться из разбитых окон вагонов, которые лежат на земле. В результате крушения, по последним данным, пострадали 70 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута —Новороссийск. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ). На место ЧП выехали руководители отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты.

По данным РЖД, причиной схода пассажирского поезда с рельсов может быть повреждение полотна из-за дождей. Отмечается, что к месту направлены два восстановительных поезда.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета на транспорте сообщили, что погибших во время схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми, по предварительным данным, нет.