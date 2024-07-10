Появилось видео поджога машин в Екатеринбурге

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Неизвестный облил новую BMW в подземном паркинге 25-этажного здания в Екатеринбурге бензином, поджег и попал на видео. Инцидент произошел в ночь на 10 июля. В результате на паркинге сгорело 11 автомобилей, информирует E1.ru со ссылкой на данные полиции. Владельцы автомобилей допустили, что причиной стал личный конфликт.

Думаю, что он [владелец автомобиля] кому-то дорогу перешел. Машина совсем новая, она точно была исправная, — предположил один из пострадавших.

На ролике видно, как неизвестный в маске подходит к новой BMW X3 черного цвета и обливает ее бензином. Затем злоумышленник поджигает машину. В результате одежда нарушителя загорелась. Преступник скрылся из объективов камер наблюдения, оставив за собой пламенный след.

По словам местных жителей, пять автомобилей после пожара не подлежат восстановлению. Еще четыре транспортных средства обгорели, и, возможно, их удастся починить.

Ранее автомобилистам объяснили, как ухаживать за машиной в жару. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр указал на необходимость проверять уровень антифриза. По его словам, также в жаркую погоду нужно следить за температурой в салоне автомобиля.