Появилось видео с поднятой из-под земли бронемашиной «Азовец» за $5 млн РИА Новости показало поднятую из-под земли бронемашину «Азовец»

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Бронемашина «Азовец»

Российские военные обнаружили в зоне СВО бронемашину «Азовец», которую на Украине несколько лет считали пропавшей. РИА Новости показало редкую технику.

Бронемашину нашли под землей, местоположение техники российским военным показали местные жители. Военнослужащие невысоко оценили качество «Азовца». Военный с позывным Карат из ремонтно-эвакуационного подразделения назвал проект по созданию бронемашины «распилом бюджета».

«Азовца» разработали специально для полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в 2015 году. Бронемашину позиционировали как «танк для ведения боя в условиях города». Ее стоимость составляет $5 млн. Единственный экземпляр «Азовца» после громких коррупционных скандалов был похищен.

Ранее военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал NEWS.ru, что пока рано говорить о том, что Россия работает над новым танком Т-100. Специалист добавил, что Россия имеет несколько видов современных танков, самым продвинутым из которых является «Армата». Он отметил, что это не просто танк, а универсальная платформа. По этой причине «городить что-то совершенно новое» сейчас для России было бы странно, считает эксперт.