Появилось видео с подбитой ВС России гаубицей США M777 в зоне СВО Военкор Руденко показал видео поражения бойцами ВС РФ американской гаубицы M777

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео с артиллерийской системой М777, пораженной российскими войсками в зоне СВО. На кадрах видно обезвреженную гаубицу ВСУ.

Радует... — прокомментировал кадры Руденко.

Украинские войска активно применяют гаубицы M777 в боях против ВС РФ практически с самого начала СВО. Артиллерийские системы, известные как «Три топора», входили в первые же партии военной помощи Киеву со стороны США и их союзников.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems решила возобновить производство деталей для американской гаубицы M777 после пятилетнего перерыва. Причиной стало повышение спроса на компоненты к этим артиллерийским системам производства США на фоне украинского конфликта, по данным WSJ.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с танками ВСУ, попавшими под огонь российской артиллерии. ВС РФ поразили украинские боевые машины гаубицами «Мста-Б».

Военкор Чингис Дамбиев в свою очередь показал видео удара беспилотником «Ланцет» по замаскированному украинскому танку. По его данным, бронемашину ВСУ подбили дроном на Южно-Донецком направлении.