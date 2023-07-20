Появилось видео с охваченной огнем электроподстанции в Сочи На территории электроподстанции в Сочи произошел пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи у трассы между Адлером и Красной Поляной вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал SHOT. Возгорание произошло на электроподстанции. К месту ЧП уже направились экстренные службы.

На записи с места событий можно увидеть столб черного густого дыма, который поднимается над электроподстанцией. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на полигоне в Крыму. Возгорание спровоцировало детонацию хранившихся на объекте боеприпасов. В связи с происшествием власти решили эвакуировать более двух тысяч человек из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона. Также из-за пожара была перекрыта трасса «Таврида». Автомобили перенаправлялись в объезд.

Позднее глава разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ответственность за произошедшее несут ВСУ. Пожар, по его словам, был частью операции, а данные о дислокации военного объекта раскрыли местные жители.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил установить все детали инцидента на полигоне в Кировском районе Крыма. Кроме того, он призвал оказать помощь местным жителям и обеспечить их полную безопасность.