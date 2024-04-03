Появилось видео с обломками упавшего украинского МиГ-29 Военкор Дамбиев опубликовал видео с обломками упавшего украинского МиГ-29

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МиГ-29

Военный корреспондент Чингис Дамбиев заснял видео с обломками упавшего украинского МиГ-29. Журналист показал части неисправной техники и отметил внушительные размеры мотора рухнувшего аппарата.

Еще один сбитый в Днепропетровской области украинский истребитель МиГ-29, — резюмировал Дамбиев.

Ранее военкор разместил ролик с поражением самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства под Угледаром. По словам военкора, орудие уничтожили авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

До этого российские военные уничтожили истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Он был поражен в результате удара, нанесенного российской армией по аэродрому Кульбакино в Николаевской области. На фото видно, как в результате удара самолет лишился левого крыла. Предполагается, что он был уничтожен с помощью дрона-камикадзе. Корреспонденты заметили, что Вооруженные силы России «открыли охоту» на украинские истребители, вертолеты и бомбардировщики примерно в конце сентября.

Позднее ВС РФ нанесли удар по цеху производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся украинской армией. В Министерстве обороны уточнили, что также был нанесен удар по складу авиационных средств поражения, а также по скоплениям живой силы противника. Объекты ВСУ были атакованы как авиацией, так и артиллерией.