Появилось видео мощных взрывов на позициях ВСУ под Лисичанском Военкор Руденко показал видео ударов по расположениям ВСУ на Лисичанском направлении

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко сообщил, что российские военные нанесли серию мощных ударов по расположениям Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска на западе ЛНР. В своем Telegram-канале он опубликовал видео атаки ВС РФ. Минобороны России информацию не комментировало.

Судя по кадрам из зоны боевых действий, подразделения ВСУ окопались на территории брошенных частных домовладений. Как уточнил Руденко, противника поразили артиллеристы 6-й бригады ВС РФ.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении. Он отметил, что после разгрома подразделений противника оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. Как уточнил Балицкий, всего за сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов отмечал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.