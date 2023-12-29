Появилось видео с места убийства отца журналиста Легойды

Фото: t.me/gsuskmosobl

Управление Следственного комитета по Московской области опубликовало кадры работы следователей и криминалистов на месте убийства отца журналиста и православного общественного деятеля Владимира Легойды. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

29 декабря 2023 года на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе обнаружено тело 90-летнего местного жителя со множеством колото-резаных ран. По данному факту следственными органами <...> возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в подмосковном Видном обнаружено тело отца Владимира Легойды, который также является председателем комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. По данным СМИ, смерть носит криминальный характер.

Следствие предполагает, что Романа Легойду убили в результате разбойного нападения. Журналисты сообщили, что тело нашли в овраге возле дороги, мужчина стал жертвой нападения днем в пятницу, 29 декабря, когда гулял с внуком.