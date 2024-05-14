Появилось видео с места стрельбы у станции метро «Пионерская» в Петербурге Один человек пострадал в результате стрельбы в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мужчину стреляли около станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, сообщил РЕН ТВ. Инцидент произошел на парковке торгово-развлекательного комплекса.

По сообщениям очевидцев, в результате стрельбы пострадал один человек. Свидетели уточнили «Фонтанке», что пострадавшего забрали медики. Предварительно, водитель Porsche открыл огонь из-за дорожного конфликта и скрылся. Telegram-канал SHOT передает, что иномарку перепутали с китайским внедорожником Lixiang L9, а в городе объявлен план «Перехват».

Ранее вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения.

Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей. Наряд полиции задержал петербуржца. Возраст подозреваемого — 37 лет. Стражи порядка отправили пистолет на экспертизу. Специалисты установили, что изъятый огнестрел является незарегистрированным ТТ 1954 года. Авторы канала отметили, несмотря на почтенный возраст, оружие до сих пор пригодно для стрельбы.

В Ленинградской области до этого застрелили молодого человека. 34-летний собутыльник жертвы открыл огонь из травматического пистолета «Оса». Инцидент произошел во Всеволожском районе, на территории СНТ «Моя семья» в деревне Островки около двух часов ночи. Скончавшемуся шел 22-й год. Знакомые выпивали, после чего произошел конфликт.