Появилось видео с места столкновения фуры Wildberries и КамАЗа под Тюменью Ural Mash: водитель фуры Wildberries погиб в ДТП с КамАЗом под Тюменью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тюменской области произошло ДТП с участием фуры Wildberries и КамАЗа, в результате один человек погиб, сообщил Telegram-канал Ural Mash. По его данным, авария произошла на 557-м км федеральной дороги в Ишимском районе, опубликовано видео с места.

По информации Ural Mash, 43-летний водитель брендированной фуры MAN не соблюдал дистанцию в условиях плохой видимости, ехал на высокой скорости и в результате врезался в КамАЗ. Водитель MAN погиб, также пострадал его сменщик.

На участке дороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 497-го по 584-й км в связи с аварией было перекрыто движение крупногабаритного и пассажирского транспорта. Проезд легковых автомобилей на этом участке не ограничивали.

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