Появилось видео с места смертельного ДТП, где скорая наехала на женщину В Приморском крае водитель скорой помощи насмерть сбил женщину-пешехода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморском крае на 4-м км автодороги Михайловка — Турий Рог погибла 45-летняя женщина, на которую наехала машина скорой помощи, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, за рулем находился 34-летний мужчина.

Сообщается, что спецмашина возвращалась с вызова и двигалась по маршруту из села Абрамовки в село Михайловку. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы, туда же выехал прокурор Михайловского района Денис Широков. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки, также по ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Авария произошла на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна. Кадры с места аварии появились в Сети.

Как ранее сообщалось, в аварии с автомобилем депутата Нижней Туры Виталия Мартемьянова на 229-м километре Серовского тракта в Свердловской области погиб 22-летний водитель. По словам депутата, причиной ДТП стала попытка обгона, на который решился молодой человек.