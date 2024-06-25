Появилось видео с места расправы над полицейскими в Махачкале На месте расправы над полицейскими в Махачкале остался сгоревший автомобиль

Фото: NEWS.ru

Появилось видео с места расправы над полицейскими на улице Мирзабекова в Махачкале. На кадрах можно рассмотреть остов сгоревшей машины, гильзы, выбитые стекла в зданиях и следы от пуль. Нападение произошло, когда террористы направлялись к православному храму.

Перестрелка случилась у дома 2000 по улице Мирзабекова. Террористы открыли огонь по постовым и кинули что-то зажигательное в автомобиль ДПС. Сотрудник полиции сообщил корреспонденту NEWS.ru, что один из погибших бойцов ДПС сгорел заживо в машине.

Автомобиль ДПС уже увезли, на дороге осталась другая машина. На нее, видимо, перекинулся огонь из подожженного служебного транспорта.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала список имен 15 полицейских, которые погибли в Дагестане во время нападения злоумышленников. Она подчеркнула, что каждый из правоохранителей был верен присяге и исполнял свой профессиональный долг.