Появились кадры перестрелки с террористами в Ингушетии

В Сети появились видео с места, где силовики Ингушетии проводят контртеррористическую операцию. Судя по кадрам, представленным каналом РЕН ТВ, на улицах города Карабулака раздаются выстрелы, однако гражданские лица сохраняют спокойствие.

По информации РЕН ТВ, силовикам пока не удается эвакуировать жильцов дома, в котором находятся террористы. Место проведения КТО оцеплено, местных жителей попросили не паниковать и вмешиваться в работу правоохранительных органов.

2 марта оперативный штаб Ингушетии сообщил, что с 19:30 мск в целях пресечения терактов и преступлений террористической направленности в части города Карабулака введен режим КТО. Район операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

По данным ТАСС, основная работа велась на улице Осканова в районе многоквартирных домов. Активная перестрелка прекратилась к 21:00 мск. Источник РИА Новости сообщил, что блокированные в многоквартирном доме боевики на предложение сдаться открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Начальник управления ФСБ по региону Максим Шевляков сказал, что обстановка контролируется.