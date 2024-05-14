Появилось видео с места предполагаемой атаки дрона на поезд под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места предполагаемой атаки украинского беспилотника на грузовой поезд в Волгоградской области. На опубликованных кадрах видно, что почти весь состав сошел с рельсов, вагоны сильно повреждены. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным Baza, беспилотник врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. Как утверждает канал, всего с путей сошли девять вагонов.

Baza ранее уточняла, что одна цистерна после атаки взорвалась. Согласно информации авторов канала, после этого произошел разлив топлива и загорелась трава.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что возгорание цистерны с топливом и вагона с пиломатериалами произошло на станции Котлубань. Отмечается, что пожар оперативно потушен.

На сайте Приволжской железной дороги сообщается, что движение поездов на станции Котлубань восстановлено по одному пути. Тем не менее из-за атаки с опозданием следуют пассажирские поезда № 89 Волгоград — Санкт-Петербург и № 90 Санкт-Петербург — Волгоград.

До этого в пресс-службе Приволжской железной дороги рассказали, что в результате «вмешательства посторонних лиц» на станции Котлубань произошел сход вагонов в составе грузового поезда. Информации о пострадавших нет. Также сообщалось о создании оперативного штаба на месте ЧП.