Появилось видео с места падения беспилотника в Наро-Фоминске Очевидцы опубликовали в Сети видео с места падения беспилотника в Наро-Фоминске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Очевидцы опубликовали в Сети запись с места падения беспилотника в Наро-Фоминске, передает Telegram-канал «112». На кадрах, снятых камерой автомобильного видеорегистратора, видно, что на место происшествия уже прибыли правоохранители. Министерство обороны РФ и власти пока не комментировали эту информацию.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на свидетелей писал, что дрон рухнул в районе Краснопресненского пруда. Сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Telegram-канал SHOT также выяснил, что грохот от падения был слышен за несколько километров от места происшествия. По его данным, сейчас перекрыта Магистральная улица. По словам очевидцев, обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью, уточнил SHOT. СМИ сообщают, что в районе происшествия уже образовалась большая пробка, пока люди не могут проехать.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали машину скорой помощи в селе Верхнеторецком в ДНР, сообщил Минздрав республики. По его данным, ВСУ с помощью беспилотника сбросили на медавто боеприпас, никто серьезно не пострадал. На опубликованных ведомством фотографиях видно, что машина скорой помощи получила повреждения как снаружи, так и внутри. Вероятно, повреждения также получило медицинское оборудование.