Появилось видео с места обрушения Дворца творчества в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дворец творчества обрушился в городе Белово Кемеровской области, дети чудом не погибли, сообщил Telegram-канал «112». На записи с места инцидента видно, что рухнул целый пролет здания.

По данным канала, обрушились несущие стены и перекрытия с первого по четвертый этажи. Пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 10 сотрудников учреждения. Обломки упали во двор и никого не задели.

Ранее один из местных жителей рассказал NEWS.ru, что жилой дом в Стерлитамаке может обрушиться после взрыва газа. Собеседник издания уточнил, что в момент, когда все произошло, он находился на работе. О взрыве газа ему сообщила жена. По его словам, в стенах появились трещины, всех жильцов эвакуировали.

Взрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке произошел 2 июля. В результате происшествия один человек погиб, на месте работают экстренные службы. Администрация Стерлитамака сообщила, что ЧП произошло на улице Артема в доме № 150.