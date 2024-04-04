Появилось видео с крокодилом, которого не пустили в Казахстан

Фото: Massimo Insabato/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось видео с крокодилом по кличке Бакс, которого пытались вывезти в Казахстан. Ранее в Федеральной таможенной службе рассказали, что рептилию изъяли на пункте пропуска «Орск».

На представленных кадрах можно увидеть крокодила в большом ящике, в котором его перевозили. Также опубликовано фото грузовика, в котором находилось животное. Уточняется, что рептилия достигает в длину 1,8 метра. У владельца не оказалось разрешительных документов на вывоз крокодила.

Ранее в ФТС сообщили, что сотрудники таможни совместно с пограничниками обнаружили крокодила в грузовике на КПП «Орск» на границе с Казахстаном. Животное находилось в деревянном ящике за банками с соленьями и другими личными вещами водителя. Согласно ветеринарному паспорту, крокодила зовут Бакс. Водитель грузовика заявил, что приобрел рептилию в 2009 году. Животное изъяли и передали специалистам, была инициирована проверка.

Ранее сообщалось, что спецслужбы перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины. Груз везли транзитом через страны Евросоюза. Операция проводилась в сотрудничестве с Федеральной таможенной службой. При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области были обнаружены взрывчатые вещества в большом количестве. В общей сложности найдено 27 бомб, 70 кг взрывчатого вещества и 91 электродетонатор.