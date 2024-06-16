Появилось видео с колонной силовиков, окружающих СИЗО в Ростовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появилось видео с колонной силовиков, которые оцепили СИЗО в Ростовской области, где ранее арестованные захватили в заложники двоих сотрудников ФСИН. На опубликованных кадрах очевидец уточняет, что улицы вокруг следственного изолятора полностью перекрыты. На месте можно заметить также автомобили сотрудников ДПС, которые разворачивают подъезжающие автомобили.

По предварительной информации, к месту происшествия прибыли сотрудники СОБР и ОМОН. Также сообщалось, что около СИЗО дежурит скорая помощь.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области. На кадрах видны работники следственного изолятора, которых окружают нарушители.

В публикации уточняется, что на улице дежурят скорая помощь и спасатели. На кадрах нарушитель упоминает «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Один из захваченных в заложники сотрудников заявил на видео о серьезности намерений арестованных. В кадре также появился мужчина, который показал «трофеи».