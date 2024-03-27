Два автомобиля сгорели после массового ДТП в Курске 10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Курске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Курска автобус протаранил несколько автомобилей и врезался в другой автобус, от удара две машины — УАЗ и LADA Largus — загорелись, сообщило региональное управление МЧС. В ДТП пострадали 10 человек.

На улице Дзержинского в центре Курска у автобуса отказали тормоза. Он протаранил несколько автомобилей и столкнулся в лоб с другим автобусом. В ДТП получили повреждения семь транспортных средств, два из них сгорели. Пострадавшим оказывают медпомощь.

Автобус съезжал вниз со склона, и, видимо, у него тормоза отказали. Потому что он протаранил все машины, что были перед ним. Еще один автобус и легковушки. Из-за этого один из автомобилей загорелся. Одного или двух человек госпитализировали, но вроде никто не погиб, — сообщил NEWS.ru очевидец происшествия Егор.

Региональное правительство со ссылкой на Минтранс подтвердило версию про отказ тормозов. Водитель пытался экстренно затормозить, но не смог.

Ранее в Нижнем Тагиле танк врезался в легковой автомобиль, водитель которого хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора. Танк Уралвагонзавода в это же время двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона на разрешающий сигнал светофора. Движение на данном участке некоторое время было частично затруднено. В пресс-службе Уралвагонзавода уточнили, что ДТП произошло на танковой дороге 26 марта около 14:20.