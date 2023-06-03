Появилось видео с диверсантами, убитыми при попытке прорыва под Белгородом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Град» Вооруженных сил РФ

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с украинскими диверсантами, убитыми при попытке прорваться через границу России в районе села Новая Таволжанка в Белгородской области. По данным канала, численность диверсионной группы составляла 15 человек.

Как стало известно SHOT, часть диверсантов подорвалась на минном поле. Остальные были уничтожены российскими артиллеристами.

1 июня Минобороны России сообщило, что группа диверсантов пыталась прорваться в районе Новой Таволжанки с правого берега Северского Донца. В результате боя с российскими военнослужащими бойцы ВСУ были рассеянны.

В ведомстве также заявили, что в общей сложности в атаке на Белгородскую область 1 июня участвовали до 70 украинских боевиков. Из них 50 были ликвидированы. Кроме того, ВСУ потеряли шесть единиц техники, включая РСЗО «Град».

Военнослужащим, отразившим атаку ВСУ, были вручены государственные награды — орден Мужества, Георгиевские кресты четвертой степени и медали «За отвагу». Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова.