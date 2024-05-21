Появилось видео с 12-летним водителем автомобиля в Бурятии МВД: 12-летнего школьника поймали за рулем маминой машины в Бурятии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники органов правопорядка остановили в Бурятии автомобиль, за рулем которого находился 12-летний школьник, сообщил информационный портал МВД Бурятии. По его данным, в салоне машины находились еще двое детей. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

Выяснилось, что дети ехали в баню. Сесть школьнику за руль разрешила его мать. В региональном МВД заявили, что в отношении 35-летней владелицы автомобиля составлен административный протокол. Ее привлекут к ответственности за передачу прав управления машиной ребенку. Вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей решается.

Ранее пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю сообщила, что в Красноярске пьяный 16-летний подросток за рулем Toyota врезался в 10 припаркованных автомобилей и скрылся с места ДТП. Полицейские позднее обнаружили нарушителя в СНТ «Луч», там же был найден его автомобиль в перевернутом состоянии. Как уточнили в ведомстве, подросток не справился с управлением, из-за чего его авто перевернулось.

До этого двое подростков на электросамокате сбили мальчика в Москве. После ДТП они остановились неподалеку и наблюдали за ребенком несколько минут, а затем скрылись с места происшествия. Инцидент произошел у школы № 2109 в Южном Бутово.