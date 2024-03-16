Появилось видео ракетного удара ВС России по позициям ВСУ Военкор Рожин опубликовал видео ракетного удара ВС России по позициям ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором пара вертолетов армейской авиации группировки «Запад» накрыла огнем позиции ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).

На кадрах видно, как вертолет, выполнив задачу, технично возвращается на позиции. Напомним, это вооружение имеет хорошую прицельную дальность, однако показывает рассеивание на большой дальности полета.

Ранее военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении. По информации Минобороны, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Маневры на огневой позиции проводились в темное время суток, под огнем оказались живая сила, военная техника и взводно-опорный пункт противника.

Кроме того, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы ФАБ-500 на опорный пункт и живую силу украинской армии на Краснолиманском направлении. Снаряды, как подчеркивается, имеют универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции.