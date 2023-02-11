Опубликовано видео ударов «Солнцепеков» по позициям ВСУ Появилось видео ударов «Солнцепеков» по позициям ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удары из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» по позициям украинских войск в лесополосе под Угледаром показали на видео. На кадрах продемонстрированы вспышки взрывов при поражении целей и столбы дыма, которые поднимаются в небо. 10 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале эвакуации мирных жителей из Угледара, куда ВСУ продолжают переброску резервов.

По словам Пушилина, российские войска закрепились в южной части Угледара, однако переброска резервов ВСУ замедлила взятие населенного пункта под контроль. В начале февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС РФ фактически взяли Угледар в полукольцо с востока и юго-востока.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что перед ВСУ стоит выбор: сконцентрировать усилия на обороне Угледара либо продолжать перебрасывать резервы в Артемовск. По его мнению, украинская армия гарантированно потеряет один из этих городов. Матвийчук выразил уверенность, что заявленные планы Киева о контратаке на Угледарском направлении не имеют реальных оснований, поскольку у ВСУ нет сил и средств для осуществления задуманного.