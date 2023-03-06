Появилось видео работы ПВО в граничащем с Украиной городе России Очевидец снял на видео работу ПВО в Новом Осколе под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский зенитный ракетный комплекс С-400

В Сети появились кадры, на которых видно работу ПВО в Новом Осколе Белгородской области. На видео можно заметить, как вблизи жилых домов падает снаряд, после чего раздается взрыв, а затем еще несколько громких хлопков.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Новом Осколе средства противовоздушной обороны сбили три ракеты. По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ один мужчина получил осколочные ранения руки. Также осколками от снарядов повреждены несколько фасадов и линии электропередач.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что 5 марта в результате обстрела украинскими войсками в белгородском селе Щетиновка погибли 50 голов крупного рогатого скота: 43 коровы и 7 быков. По данным областных властей, по зданию сельхозпредприятия попали две минометные мины.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что под обстрел ВСУ попали объекты энергоснабжения в Хомутовском районе. В результате чего село Искра осталось без света.