Появилось видео прибытия спецборта с пострадавшими белгородцами МЧС показало кадры прибытия Ил-76 с пострадавшими из-за атаки ВСУ белгородцами

Фото: МЧС России

Появились кадры прибытия в Москву жителей Белгорода, пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря. МЧС опубликовало видео, на котором прибывший с потерпевшими спецборт ведомства на взлетно-посадочной полосе подмосковного аэропорта Жуковский ожидают медики и машины скорой помощи.

По трапу из Ил-76 белгородцев на носилках доставляют к врачам. Здесь же работают специалисты Центра медицины катастроф.

Самолет МЧС России доставил потерпевших днем в воскресенье, 31 декабря. По данным ведомства, на борту были 25 пациентов, в том числе шесть детей. Отмечалось, что в полете граждан сопровождали специалисты Минздрава, имелось современное оборудование и специальные медицинские модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.

До этого Минздрав РФ опубликовал обновленные данные по пострадавшим: ранен 131 человек, погибли 24. В министерстве добавили, что после обстрела ВСУ в больницы Белгородской области поступили 93 человека, в числе которых 13 детей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Белгороде при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Возбуждено уголовное дело. Глава комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.