Появилось видео предполагаемого пуска ракет ATACMS на Крым

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен запуск ракет ATACMS по Крыму. Судя по кадрам, ВСУ могли выпустить по территории республики около десятка боеприпасов.

На видео можно увидеть, что запуск ракет производится с одной огневой позиции. При этом в небе остаются длинные дымовые следы. На кадрах слышно, что ракеты пролетают с громким протяжным звуком.

Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины атаковали сразу несколько российских регионов. В небе над Крымом дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

Кроме того, губернатор Михаил Развожаев заявил, что средства ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Он напомнил местным жителям об опасности приближения к суббоеприпасам.

До этого градоначальник уточнял, что система противовоздушной обороны сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек. Около села Полюшко было потушено возгорание, возникшее в результате падения осколков, отметил Развожаев. Повреждений гражданской инфраструктуры также зафиксировано не было.