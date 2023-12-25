Появилось видео пожара в «Леруа Мерлен» в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Видео пожара в магазине «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге опубликовал Telegram-канал Baza. Возгорание произошло утром в гипермаркете на проспекте Буденного.

На записи слышно, как по громкоговорителю посетителей просят покинуть здание. На кадрах, снятых с улицы, видно пожар внутри.

По предварительной информации, никто не пострадал. Весь персонал и посетителей эвакуировали из магазина до прибытия пожарных. Видео пожара также публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

В пресс-службе МЧС сообщали, что горение происходит в торговом здании в Красносельском районе на проспекте Буденного, дом 31, корпус 2. К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц специальной техники и 28 человек личного состава.

Ранее в Хабаровском крае также произошел пожар в торговом комплексе в поселке Хор. По данным регионального МЧС, площадь возгорания составила 480 квадратных метров. Огонь охватил конструкции двухэтажного здания, изнутри обшитого пенопластом. Очевидцы рассказали, что пожар возник в помещении, где располагался котел.

24 декабря в Новой Москве загорелся цветочный склад. Пламя охватило площадь 30 квадратных метров и перекинулось на крышу соседнего строения. Было опубликовано видео с места, никто не пострадал.