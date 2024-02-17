Появилось видео пожара, уничтожившего кафе в Кузбассе Сгорело новокузнецкое кафе «Форт»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кафе «Форт» в Новокузнецке сгорело в ночь на 17 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области РЕН ТВ. В результате происшествия никто не пострадал, а очевидцы опубликовали кадры с места событий.

Открытое возгорание ликвидировано на площади 600 квадратных метров. Были эвакуированы два человека. Пострадавших нет, — рассказали в МЧС.

В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц спецтехники и 28 человек личного состава. Сообщение о ЧП поступило в 07:16 по местному времени, огонь локализовали в 08:10, а открытое горение устранили в 09:10. Работы на месте происшествия продолжаются — сейчас спасатели проводят проливку на пепелище и частичный разбор конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.

Ранее крупный пожар, охвативший 3500 квадратных метров, был потушен в одном из зданий в Ижевске. Для борьбы с огнем привлеки 100 специалистов и 33 единицы техники. Причины возгорания пока не установлены.

До этого предварительной причиной пожара на территории «Известия холла» в Москве назвали аварийный режим работы электросети — либо замыкание, либо перегрузка. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, огонь охватил три неэксплуатируемых строения во дворе здания.