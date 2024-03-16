Появилось видео пожара, вспыхнувшего в Белгороде после обстрела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились видео пожара, вспыхнувшего в Белгороде утром 16 марта. По данным канала Readovka, возгорание произошло в районе Харгоры после обстрела ВСУ. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По данным Readovka, в Белгороде, предположительно, загорелся автомобиль. Информации о пострадавших пока нет.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее объявил в своем Telegram-канале сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал находящихся дома местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Оказавшимся на улице гражданам необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил он.

В то же время в Сети распространились кадры пожара, вспыхнувшего на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани Самарской области. На кадрах видно бушующий огонь и столб черного дыма. Городская мэрия подтвердила факт возгорания. По данным Telegram-канала Baza, оно произошло в результате атаки вражеского беспилотника. Сотрудники предприятия были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.