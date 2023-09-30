Появилось видео пожара, охватившего десятки домов в Дагестане В дагестанском селе Хутрах пожар охватил около 20 домов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар произошел в дагестанском селе Хутрах, сообщает региональное управление МЧС России. По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 15:47 мск. Локализовать пожар удалось только через три часа. За это время пламя охватило порядка 20 домов. Информации о пострадавших не поступало.

В 15:47 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в н.п. Хутрах Цунтинского района. В настоящее время огнем охвачено около 20 строений. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население. В 19:07 пожар локализован, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на открытой автомобильной стоянке в Кирове. По данным регионального управления МЧС, полностью выгорели шесть грузовиков. Инцидент произошел в Автотранспортном переулке. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов. Никто не пострадал.

Также стало известно о пожаре в храме Воздвижения Креста Господня в Перми. Площадь распространения огня превысила 130 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В Ленинградской области произошло сильное возгорание в ангаре мебельного производства, где хранились бочки с лаком. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.