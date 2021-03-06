https://static.news.ru/photo/0d17aeb8-7eb3-11eb-8f45-96000091f725_660.jpg Фото: Типичный Нефтеюганск/vk.com

Появилось видео пожара на реке Обь под Нижневартовском, снятое одним из очевидцев. Площадь возгорания превысила 1000 кв. м.

Ранее сообщалось, что пожар на месте разлива углеводородов на реке Обь в районе Нижневартовска в ХМАО — Югре локализовали, рисков для окружающей среды и населения нет.

Видео опубликовал Telegram-канал Baza. Возгорание произошло примерно в трёх километрах от Ермаковской переправы. Как утверждают представители Росприроднадзора, предварительно, причиной чрезвычайной ситуации стала авария на подводном трубопроводе.

Смотрите, что творится на реке. Пламя прямо фонтаном бьёт, — говорит очевидец, снимавший видео.

Он добавил, что в районе аварии сильно пахнет нефтью. В экстренных службах региона сообщили, что для выгорания вытекших нефтепродуктов потребуется около 12 часов.

Как писал NEWS.ru, от места происшествия до ближайшего населённого пункта порядка 44 км. Ведётся мониторинг ситуации совместно с представителями регионального управления Росприроднадзора.

В результате инцидента пострадал один человек. У него ожоги лица и спины. Врачи назначили амбулаторное лечение.