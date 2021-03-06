Появилось видео пожара на реке Обь под Нижневартовском, снятое одним из очевидцев. Площадь возгорания превысила 1000 кв. м.
Ранее сообщалось, что пожар на месте разлива углеводородов на реке Обь в районе Нижневартовска в ХМАО — Югре локализовали, рисков для окружающей среды и населения нет.
Видео опубликовал Telegram-канал Baza. Возгорание произошло примерно в трёх километрах от Ермаковской переправы. Как утверждают представители Росприроднадзора, предварительно, причиной чрезвычайной ситуации стала авария на подводном трубопроводе.
Смотрите, что творится на реке. Пламя прямо фонтаном бьёт, — говорит очевидец, снимавший видео.
Он добавил, что в районе аварии сильно пахнет нефтью. В экстренных службах региона сообщили, что для выгорания вытекших нефтепродуктов потребуется около 12 часов.
Как писал NEWS.ru, от места происшествия до ближайшего населённого пункта порядка 44 км. Ведётся мониторинг ситуации совместно с представителями регионального управления Росприроднадзора.
В результате инцидента пострадал один человек. У него ожоги лица и спины. Врачи назначили амбулаторное лечение.