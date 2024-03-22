Появилось видео последствий ударов по Белгороду

Фото: t.me/vvgladkov

В Сети появилось видео удара ВСУ по Белгороду. Кадры опубликовал Telegram-канал «Белгород № 1». Во время утреннего обстрела города несколько снарядов попали в жилые районы.

Так, один из снарядов попал во двор жилого дома на бульваре Юности. В результате атаки загорелось несколько автомобилей, в квартирах местных жителей повыбивало окна. Сейчас там работают пожарные. Вместе с тем появилось видео попадания ракеты по Харгоре, в этот момент там находились люди.

Кроме того, есть сведения о повреждениях на территории перинатального центра на улице Архиерейской.

Ранее этим утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытие.

Глава Белгородской области также отмечал, что Вооруженные силы Украины на протяжении всего дня 21 марта обстреливали город Грайворон. По информации Гладкова, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.