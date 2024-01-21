Появилось видео последствий прилета в Донецке Опубликованы кадры разрушений после удара ВСУ на юго-западе Донецка

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Последствия удара по микрорайону Текстильщик на юго-западе Донецка попали на видео, кадры публикует Telegram-канал «Типичный Донецк». На представленном видео можно увидеть разрушения внутри одного из помещений.

Об обстреле Кировского района Донецка стало известно около 10:00 мск. По данным канала, в результате атаки есть пострадавшие и погибшие. Уточняется, что несовместимые с жизнью травмы получили по меньшей мере восемь человек. Данные о погибших подтвердил глава районной администрации Анатолий Будрин. Он добавил, что пять человек получили ранения.

Ранее военное следственное управление СКР сообщило, что двое мирных жителей погибли в Херсонской области в результате обстрела украинскими войсками города Алешки, многочисленные повреждения получил ряд жилых домов.

Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ обстреляли населенные пункты республики снарядами «натовского» калибра. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Ясиноватский район. Ранения получил один человек — житель города Ясиноватая.

За прошедшие сутки ВСУ 43 раза обстреляли территорию ДНР. В общей сложности по региону выпустили 161 единицу различных боеприпасов, повредили 44 жилых дома и 21 объект гражданской инфраструктуры.