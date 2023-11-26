Появилось новое видео последствий попадания дрона ВСУ в жилой дом в Туле SHOT опубликовал новое видео последствий попадания дрона ВСУ в жилой дом в Туле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал новое видео последствий попадания украинского беспилотного летательного аппарата в жилой дом в Туле. Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 12 детей. Всех их временно разместили в детском саду и гостинице.

На кадрах виден поврежденный фасад, стекла в нескольких окнах разбиты. Территория возле многоэтажки оцеплена, на месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что модель беспилотника пока установить не удалось, его обломки отправили на дальнейшую экспертизу. Также на месте падения дрона специалисты не обнаружили взрывчатых веществ. Тем не менее жильцов, с которыми работают психологи, пока в свои квартиры не пускают.

Момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина в Туле попал на камеры. По неофициальной информации, пострадал один человек, медики диагностировали у него легкое ранение стопы. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин позднее подтвердил, что над городом были сбиты два беспилотника, один из них попал в многоэтажку.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, над четырьмя регионами России были уничтожены 11 БПЛА. По данным Министерства обороны РФ, помимо Тульской, дроны были сбиты над территориями Московской, Калужской и Брянской областей.