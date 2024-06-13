Появилось видео поражения места совещания офицеров ВСУ

Фото: МО РФ

В Сети появилось видео удара по месту, в котором проходило совещание офицеров теробороны ВСУ, передает Telegram-канал Dambiev. Как пишет канал, потери противника составили не менее 25 человек, включая старших офицеров. Минобороны РФ пока не подтвердило информацию о нанесении удара.

Сообщается, что совещание проходило в населенном пункте Цветковое в Запорожской области. Информацию немедленно передали летчикам ВКС России. Попадание по цели было зафиксировано на камеру беспилотника.

Об авиаударе российских ВКС по зданию, где проходило совещание офицеров теробороны ВСУ, ранее сообщил Telegram-канал «Изнанка». По его данным, атака была осуществлена авиабомбами ФАБ.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев заявил об ударе Вооруженных сил России по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. По его данным, местные слышали минимум три взрыва, спустя некоторое время на месте прилетов было замечено много карет скорой помощи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого координатор николаевского подполья отмечал, что российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклее в Харьковской области. По его словам, это произошло днем 25 апреля во время выгрузки личного состава Вооруженных сил Украины. По словам Лебедева, число пострадавших и погибших солдат ВСУ неизвестно.