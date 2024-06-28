Появилось видео полыхающей нефтебазы в Тамбовской области

Фото: Ксения Михайлова/РИА Новости

В Сети опубликовали видео пожара, произошедшего на нефтебазе в Тамбовской области. В объектив камеры попал момент, как пламя вырывается из крыши строения.

На кадрах видно, что спасатели МЧС прибыли на место происшествия и тушат возгорание. Сильного задымления со стороны улицы не наблюдается.

Незадолго до пожара губернатор региона Максим Егоров сообщил, что на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе совершил атаку беспилотник. Минобороны ситуацию не комментировало.

Как уточнил губернатор, от места происшествия до ближайшего города примерно три километра. При необходимости местных жителей эвакуируют, констатировал глава области. Также, по данным Егорова, возгорание удалось локализовать.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками-камикадзе по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской. В результате атаки там загорелся один из объектов инфраструктуры, в населенным пункте было нарушено энергоснабжение.

Губернатор уточнил, что при ударе украинских дронов никто из мирных жителей не пострадал. На месте прилетов работают пожарно-спасательные расчеты. Восстановительные работы начнутся после того, как спасатели полностью ликвидируют возгорание.