Появилось видео полыхающей машины на дороге в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иномарка вспыхнула в утренний час пик на проезжей части в Санкт-Петербурге, пламя тушили 10 пожарных, пишет Telegram-канал «Оперативный МЧС Петербурга». Информации о пострадавших не поступало.

27 октября в 08:31 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, проспект Наставников, у дома 47. В автомобиле марки Volvo выгорел моторный отсек. В 08:43 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава, — сообщает Telegram-канал.

В начале октября в Санкт-Петербурге на развязке кольцевой автодороги (КАД) с Пулковским шоссе загорелся автомобиль, в котором воспламенились сгораемые части. Пожар был потушен, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что полицейский автомобиль загорелся на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново. Машина воспламенилась прямо во время движения. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания не сообщались.

До этого стало известно о пожаре на Рублевском шоссе. Там дотла выгорели три автомобиля. Пострадавших в результате случившегося нет. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров.