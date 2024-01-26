Появилось видео полыхающего рейсового автобуса под Новосибирском Под Новосибирском сгорел рейсовый автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейсовый автобус сообщением Новосибирск — Новокузнецк сгорел в Тогучинском районе утром в пятницу, 26 января, сообщило региональное МЧС. По данным ведомства, пассажиры успели покинуть салон. Участок автомобильной дороги не перекрывался. Пожар потушили прибывшие на место ЧП четверо спасателей, было задействовано две единицы техники.

Поступила информация о возгорании междугородного автобуса Новосибирск — Новокузнецк на участке автомобильной дороги К-19р в районе села Владимировка Тогучинского района Новосибирской области. До прибытия пожарной охраны пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Пассажиры с места происшествия продолжили движение попутным транспортом, — говорится в сообщении ведомства на сайте.

При этом некоторые граждане были вынуждены добираться пешком. На опубликованных Telegram-каналом «Новосибирск № 1» кадрах видно, что покинувшие горящий автобус идут по заснеженному полю. По данным канала, возгорание началось с задней стороны автобуса.

В конце прошлого года на северо-востоке Москвы, в Бибирево, загорелся электробус, предположительно, во время зарядки его аккумуляторов. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки, обошлось без пострадавших.

Ранее в центре Сочи загорелся автобус с пассажирами. Водитель вместе с очевидцами потушил пожар с помощью огнетушителей. Возгорание произошло в моторном отсеке.