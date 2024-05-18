Появилось видео с подозреваемым в расправе над восьмилетней девочкой МВД опубликовало видео подозреваемого в убийстве ребенка под Ростовом

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD*

Представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале видео с задержанным мужчиной, которого подозревают в убийстве восьмилетней девочки в Ростовской области. На кадрах подозреваемого в наручниках выводят из камеры.

Публикуем видео с задержанным по подозрению в совершении убийства восьмилетней девочки. <...> Установлено, что девочку посадил в свою автомашину водитель эвакуатора. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, — сказала Волк.

Накануне сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело восьмилетней девочки, которая пропала в станице Ольгинской Ростовской области. Вскоре подозреваемый в убийстве ребенка признал свою вину в преступлении. Пресс-служба СК по региону уточнила, что фигурантом дела является 25-летний Руслан Шингирей.

Мужчина рассказал, что в день убийства ехал по станице на эвакуаторе, в какой-то момент он заметил незнакомую девочку. Далее мужчина предложил школьнице подвезти ее домой, но вместо этого завез ее в безлюдное место и лишил жизни.

До этого задержанный на допросе путался в показаниях и утверждал, что подвез ребенка и передал третьим лицам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.