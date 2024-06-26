Появилось видео подготовки ПВР для пассажиров после ЧП с поездом в Коми

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал видео, в котором показали, как в школе города Инта в Республике Коми обустраивают пункт временного размещения для пассажиров поезда Воркута — Новороссийск, сошедшего с рельсов. Всего в ПВР ждут около 100 человек, говорится в сообщении.

Во время инцидента в поезде находились только жители Воркуты, приводит канал заявление мэрии города. Погибших при ЧП зарегистрировано не было.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ). На место ЧП приехали руководители отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты. Кроме того, на место вылетел глава Коми Владимир Уйба.

Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде, который сошел с рельсов в Коми, находились 232 человека. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв полотна в результате осадков, погибших нет. В компании пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Также после происшествия был создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.