Появилось видео перестрелки полиции с черными копателями нефрита в Бурятии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Видео перестрелки полицейских с нелегальными добытчиками нефрита в Бурятии появилось в Сети, кадры опубликовал Telegram-канал «360». На кадрах видно, как сотрудники полиции на конях отстреливались от группы черных копателей, которые открыли огонь по силовикам и забрасывали их камнями.

Перестрелка произошла в районе Оспинского месторождения. СМИ писали, что операция по задержанию расхитителей драгметаллов проводилась 26 июля, но видео появилось в Сети только сейчас.

Telegram-канал SHOT сообщал, что черные добытчики орудовали на месторождении «Байкалкварцсамоцветы». Всего было задержано 30 человек. Изъяли 50 кг нефрита, восемь квадроциклов и охотничье ружье «Сайга». Двух добытчиков госпитализировали, у одного из них диагностировали пулевое ранение и открытый перелом бедра, у другого — черепно-мозговую травму и сотрясение, — предположительно, ему прилетели в голову камни от своих же.

В отношении задержанных составили протоколы о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и неповиновении сотруднику полиции. Кроме того, у семи задержанных по результатам медосвидетельствования обнаружили следы психоактивных веществ в моче, на них дополнительно составили протоколы за употребление наркотиков. Уголовные дела за применение насилия в отношении полицейских завели на пятерых копателей, им от 20 до 30 лет, каждому грозит до 10 лет лишения свободы.

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