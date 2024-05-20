Появилось видео перехвата французской ракеты ВСУ под Луганском Перехват французской ракеты ВСУ SCALP в пригороде Луганска сняли на видео

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили французскую ракету ВСУ в небе над пригородом Луганска. Видео с работой системы ПВО опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На видео попал момент перехвата ракеты SCALP французского производства российскими силами ПВО. После ликвидации последовал взрыв. Как подчеркивают авторы публикации, в этот момент можно заметить подрыв сдвоенной боевой части.

Ранее сообщалось, что Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации. Снаряды были лишены некоторых компонентов для поддержания в боеспособном состоянии других боеголовок, после чего их восстановили и отдали ВСУ. Ракеты восстановили за три месяца. Работа обошлась в четверть от цены новой ракеты. Кроме того, хранящиеся в «коконах» SCALP в любом случае подлежат утилизации.

До этого американский журналист Том Роган заявил, что удары Украины по территории России внесли раскол в отношения стран НАТО. Он отметил, что США выступают против атак Киева, в то время как Великобритания и Франция, напротив, добиваются эскалации конфликта. В частности, он обратил внимание на слова британского премьера Дэвида Кэмерона о праве Киева бить ракетами Storm Shadow по российской территории.