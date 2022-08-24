Появилось видео переговоров сонного Ройзмана с силовиками Mash опубликовал видео переговоров Ройзмана с силовиками перед обыском

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Переговоры силовиков с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом перед обыском попали на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как политик только встал с кровати, ему дали несколько минут на то, чтобы умыться перед началом следственных мероприятий.

Если вам нужно привести себя в порядок, поскольку шесть утра, давайте мы вам дадим две минутки, — сказал один из силовиков.

Сообщается, что в ходе обысков из квартиры Ройзмана были изъяты телефон, моноблок, флешки, записки, диски, загранпаспорт, а также военный билет. Кроме того, силовики нашли визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в собственной квартире по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Обыски проводятся по трем адресам: в его квартире, а также в офисах его частного музея Невьянской иконы и фонда. За дискредитацию российских войск политик в 2022 году был оштрафован судом уже трижды. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам Ройзмана, основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела послужила всего одна фраза о ситуации на Украине. Он также предположил, что будет этапирован в Москву для проведения расследования.