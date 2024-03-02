Появилось видео падения предполагаемого БПЛА на жилой дом в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

В Сети появилось видео, которое зафиксировало, предположительно, момент падения беспилотника на жилой дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Судя по кадрам, обнародованным Telegram-каналом SHOT, взрыв в доме спровоцировало именно падение неустановленного предмета.

На видео заметно, как в ночном небе предмет стремительно падает, а после раздается сильный взрыв с яркими вспышками огня. После этого начинает валить густой черный дым.

Известно, что шесть человек обратились к медикам после взрыва в жилом доме, сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы. По его данным, на месте происшествия работали шесть выездных бригад скорой помощи, в том числе два реанимобиля.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир. Предполагается, что взрыв произошел из-за падения беспилотника. Минобороны РФ пока не комментировало информацию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва на Пискаревском проспекте повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Градоначальник подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений. О причинах произошедшего не сообщается.